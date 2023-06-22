В Киеве требуют остановить контрнаступление и наплевать на Байдена

Президент Украины сделал правильно, что снизил темпы наступления ради уменьшения потерь. Однако следует вовсе остановить «контрнаступ» и «не слушать Байдена».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин.

«Получается следующая ситуация, что, слава Богу, Зеленский заявил, что не будут бежать в пекло перед батькой, перед Байденом. Надо перегруппироваться. Правильно, вообще там не надо наступать. На Запорожском направлении там еще страшнее начинается – там вторая линия, оказывается, я думаю, третья еще страшнее, но вторая – очень сильная. Получается так: первая – это такая полу-замануха, тоже тяжелейшая – там мины, все остальное. А потом идет вторая линия, там вообще жуть. То есть, без американских стратегических B-52 там нечего делать просто. Там должны быть ковровые бомбометания, причем сутками надо это делать. Плюс – F-16. Там вообще сейчас нефиг переться. Плюс плохая ситуация возле Купянска и возле Кременной, они же туда прутся», – сказал он.

Политолог призвал Зеленского проигнорировать предостережения Байдена о нападении на Белгородскую область или уже сейчас «подписать прекращение огня с Путиным».

«Ну, Зеленский, наносите удары по Валуйкам, по этому куску их. Идите туда, пустите пару бригад по российской территории, зайдите в тылы, что ты этого Байдена, этих америкосов и англичан слушаешь?.. Или скажи, что все, с Путиным подписываем прекращение огня – ни войны, ни мира», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»