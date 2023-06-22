Власти Крыма уточнили сроки восстановления Чонгарского моста и направления транспортных потоков

Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область и поврежденный ВСУ, восстановят максимум за несколько недель. Об этом сегодня заявил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

Как уже сообщал «Новый День», удар по мосту был нанесен в ночь на четверг, 22 мая. Согласно официальным данным, пострадавших нет.

По словам Лукашенко, длительность восстановительных работ связана с необходимостью заказать соответствующие материалы. На время ремонта может быть организовано движения по одной из полос моста – сейчас этот вопрос обсуждается.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь заявил, что атака на Чонгарский мост не вызвала дефицита топлива и горюче-смазочных материалов. Временно исполняющая обязанности министра промышленной политики региона Елена Элекчян добавила, что нехватки продовольствия тоже не наблюдается.

Что же касается транспортных потоков, то на время восстановления моста их решили разделить: грузовые автомобили и фургоны направляются через КПП «Перекоп», легковые автомобили и рейсовые автобусы – через КПП «Армянск».

Джанкой, Мирослава Мельник

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