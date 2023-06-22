В Севастополе не могут найти источник менингита, убившего ребенка

В Севастополе от менингита умер ребенок. Как произошло заражение, пока неясно.
Как передает коррсепондент РИА «Новый День», сообщение о смерти появилось сегодня в соцсетях. Автор поста связал заражение с купанием в инкерманском карьере.
В правительстве Севастополя смерть ребенка от менингококковой инфекции подтверждают, но заявляют, что заражение от воды невозможно: передача возбудителя происходит воздушно-капельным путём от человека к человеку при тесном общении.
«Теоретически в загрязненных водоемах могут быть возбудители менингита, – цитирует ForPost главу межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталью Пеньковскую. – Однако, купаясь в воде, человек может заразиться вирусной формой менингита, а менингококковая инфекция, вызываемая бактериями, через воду не передается».
В Роспотребнадзоре уточнили, что обследование всех контактировавших с ребенком не дало результатов – бактериальный менингит ни у кого не выявлен.
В правительстве Севастополя добавили, что других заболевших с таким диагнозом в городе не обнаружено.
Севастополь, Лиана Макоба
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