Президент Польши предложил отдать России часть Средиземноморского побережья

Президент Польши Анджей Дуда предложил выменять Крым и российскую часть Донбасса на Средиземноморское побережье.

«Я думаю, Россия будет счастлива, если получит, к примеру, кусок на Средиземноморском побережье», – заявил польский лидер.

При этом Дуда не уточнил ни кому нужно отдать Крым, ЛНР и ДНР, ни у кого следует «откусить» кусочек побережья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Польша тоже имеет выход к морю, но Балтийскому. Но менять территорию своей страны на Крым Дуда не предлагает.

Варшава, Платон Ефимчук

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