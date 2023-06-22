Ректор Крымского федерального университета ушел в отставку

Ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Фалалеев ушел в отставку. Официальная версия – по собственному желанию.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», о том, что Фалалеев покидает пост ректора, крымские соцсети сообщили еще в начале недели, однако официальная информация появилась только в четверг.

Исполнять обязанности главы вуза будет первый проректор Владимир Курьянов.

Напомним, Фалалеев возглавлял университет 5 лет. За это время он провел в вузе ряд спорных реформ и заставил студентов сдавать сессию 4 раза в год.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»