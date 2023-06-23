В Крыму поврежден газопровод

В Ялте повредили газопровод. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Кореизе.

«Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов. На месте работают аварийные службы. Газоснабжение будет восстановлено до конца дня», – заявил Крючков со ссылкой на вице-премьера правительства Крыма Игоря Михайличенко.

Telegram-канал Mash добавляет: взрыв произошёл около часа ночи. Рванула труба среднего давления, на ней нашли следы внешнего вмешательства.

Ялта, Олег Яковенко

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