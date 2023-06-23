По Чонгарскому мосту ударили четырьмя ракетами.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 22 июня ночью ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма. Пострадавших нет. Повреждено дорожное покрытие, восстановить которое обещают в течение нескольких недель.

По словам представителя военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил), в мост попала только одна из ракет.

Следователи уже изъяли обломки ракет с места удара, и на одной из них обнаружена маркировка, указывающая, что ракета была произведена во Франции.

СМИ, публикующие видео с места событий, уточняют: судя по обломкам, производителем является MBDA France, который выпускает франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow.

Джанкой, Олег Яковенко

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