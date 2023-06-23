Экс-президент США Барак Обама признал желание крымчан жить в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в интервью CNN Обама заявил, что назвать присоединение Крыма к РФ насильственным, по сути, нельзя.

«В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия, даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной», – сказал политик. И добавил: включение полуострова в состав РФ «нашло некоторое понимание» в Европе, поскольку большинство жителей этих территорий были «русскими и говорили по-русски».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Обамы, подтвердил, что на Украине действительно была достаточно большая политическая фракция, поддерживающая идею развития добрых отношений с Россией и выступающая против насаждения русофобии. И добавил: «Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью РФ, это тоже не секрет. Поэтому мы видим, что время от времени какие-то рациональные суждения пробиваются».

Вашингтон, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»