Выдали трусы: в Крыму задержали украинского диверсанта

В Бахчисарайском районе Крыма задержали украинского диверсанта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию позвонил аноним и сообщил о том, что 64-летний житель села Богатырь ведет себя подозрительно.

Оперативники, которых отправили проверить информацию, обнаружили у мужчины пистолет Макарова, два пистолета иностранного производства с боеприпасами, автомат Калашникова, мины, гранаты, взрыватели, боеприпасы к стрелковому оружию различного калибра, рации, а также ноутбук с десятком жёстких дисков. Главными уликами стали несколько комплектов новой формы украинского образца, а также трусы и майку с эмблемой ВСУ.

«По нашей информации, мужчину подозревают в причастности сразу к нескольким диверсиям, совершенным на территории республики», – пишет Mash.

Бахчисарай, Олег Яковенко

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