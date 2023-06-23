Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков раскритиковал работу КПП на границе Крыма и Херсонской области

Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин раскритиковал работу пропускных пунктов на административной границе Крыма и Херсонской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на 22 июня ночью ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма. Повреждено дорожное покрытие, восстановить которое обещают в течение нескольких недель. Пункт пропуска «Джанкой» временно закрыт.

Транспортные потоки на время восстановления моста решили разделить: грузовые автомобили и фургоны направляются через КПП «Перекоп», легковые автомобили и рейсовые автобусы – через КПП «Армянск».

«Пока полный бардак, – заявил Цуркин. – Если на КПП «Перекоп» (определен только для грузовиков) легковые не пускают, то на КПП «Армянск»(определен только для лекговых), где должны быть только легковые авто, стоят все – в том числе грузовики.

Военная полиция, которая регулирует потоки транспорта на подходах к КПП, понятия не имеет о разделении потоков и о разделении очередей на легковые и грузовые, загоняет всех в общую очередь. Конкретных приказов они не получали».

Есть претензии и к работе пограничников:

«Если ранее на КПП «Чонгар-Джанкой» пограничные смены отточили свое мастерство до автоматизма, то на «Армянск» и «Перекоп», где не было особого потока автомобилей, пограничники копаются как мухи. Все этапы, связанные с прохождением административной границы, сильно затянуты»,– говорит Цуркин.

Возможно будет открыто движение по одной полосе для легковых машин на пункте пропуска «Джанкой», но пока решение не принято.

Джанкой, Олег Яковенко

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