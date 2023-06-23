Украинская разведка доложила о «четырёхкратном росте» производства «Калибров»

Россия нарастила производство «Калибров» и Х-101 «в 3-4 раза».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью местным СМИ.

«Действительно, по этим ракетам, которые вы назвали («Калибры» и Х-101), произошел рост производства. Это, примерно, в 3-4 раза. Так, россияне изготавливают примерно сорок, тридцать ракет, в зависимости от типа. Меньше – «Кинжалов», до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного больше, чем это было до войны», – утверждает Скибицкий.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»