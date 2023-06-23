МВД Украины призвало граждан готовиться к радиоактивному заражению

На Украине проведут учения «на случай возможного подрыва Запорожской АЭС».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Как известно, президент Зеленский сделал недавно провокационное заявление о «минировании Россией Запорожской АЭС». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже опроверг факт минирования станции.

«В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы», – сказал Клименко.

По его словам, «в случае теракта самым важным будет первый день, когда радиационный фон будет самым высоким».

«Что касается Запорожской АЭС. Тот радиоактивный фон, который, возможно, после любых мероприятий будет в воздухе, он будет сохраняться, примерно, одни сутки. То есть на 80% мы снизим радиоактивный фон именно в течение суток», – заявил он.

Клименко также рассказал об «алгоритме действий при взрыве на ЗАЭС».

«Если не будет эвакуационных мер, каждый гражданин должен закрыться в помещении, перекрыть вентиляцию, выключить кондиционеры и обогреватели. Также необходимо уплотнить все отверстия в домах, смоченной тканью или скотчем», – призвал глава МВД.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»