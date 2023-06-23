Командующий сухопутными силами ВСУ отменил «мгновенную победу» Украины

Главные силы ВСУ ещё не вступали в бой, однако ждать мгновенной победы над противником всё равно не стоит.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский.

«Все хотят добиться большой победы мгновенно и сразу. Мы тоже хотим этого. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много техники и много инженерных помех», – рассуждал Сырский.

Напомним, уже пошла четвёртая неделя украинского наступления, которым предполагалось пробиться к Азовскому морю в течение десяти дней.

Симферополь, Валентин Карамазов

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