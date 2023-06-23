В Крыму завершили аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе

В Ялте завершены аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью в Кореизе был поврежден газопровод среднего давления. Без газоснабжения остались около 500 абонентов. В данным момент

восстановлена подача более 200 потребителям. ГУП РК «Крымгазсети» продолжает подключение абонентов.

Джанкой, Олег Яковенко

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