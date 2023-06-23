В Крыму завершили аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе

В Ялте завершены аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью в Кореизе был поврежден газопровод среднего давления. Без газоснабжения остались около 500 абонентов. В данным момент
восстановлена подача более 200 потребителям. ГУП РК «Крымгазсети» продолжает подключение абонентов.
Джанкой, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube