В Крыму обнаружили остатки грандиозного древнего храма

В окрестностях Керчи обнаружили остатки древнего храма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», археологические раскопки в урочище античного городища Артезиан начались в 1987 году. В античные времена там стояла одна из царских крепостей Боспора, со сложной планировкой жилых кварталов и оборонительных сооружений. Артезиан был форпостом, оберегавшим важнейшие центры Боспорского царства от кочевников. И археологи нашли здесь массу редчайших артефактов, среди которых фрагменты терракотовых фигурок, монеты, остатки оружия, украшений, бытовой утвари и сакральных предметов.

Один из участков расчистили еще в 1995 году, но из-за постоянных набегов черных копателей его пришлось законсервировать и засыпать землей. Теперь его расконсервировали и не пожалели. Археологическая экспедиция Московского педуниверситета обнаружила куски алтарных и надгробной плит, обломки карнизов и барабаны колонн. Материалы, из которых изготовлены архитектурные детали, а также их размеры позволяют говорить о культовом сооружении невероятных размеров.

«Это ордерные детали, которые характерны для храмов и очень богатых построек, как частных, так и общественных. Но скорее всего, на 90%, это все-таки храмовое здание. И его размер просто грандиозен! – цитирует КП-Крым начальника Артезианской экспедиции, профессора Николая Винокурова. – Судя по размеру деталей, это что-то очень большое, и не одно. Может быть это несколько построек. Я думаю, специалисты, которые занимаются архитектурой, будут очень удивлены. У нас тут не просто мрамор, а мрамор экстракласса, который увидишь не во всех городах, и остатки посвятительных надписей Боспорским царям. Это серьезная находка».

Керчь, Лиана Макоба

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