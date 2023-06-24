Грузоперевозчики Крыма просят пустить их на Керченскую переправу – чтобы обезопасить полуостров

Ассоциация грузоперевозчиков Крыма обратилась с просьбой разрешить въезд на Керченскую паромную переправу любым грузовикам. Об этом сообщил председатель ассоциации Анатолий Цуркин.

Как уже сообщал «Новый День», в данный момент перекрыто движение из центральных регионов России в направлении юга страны. Закрыта трасса М4 Дон на территории Воронежской, Тульской, Ростовской областей.

Перевозчиков грузов просят выбирать маршруты через Волгоградскую область.

«Просим властей Краснодарского края и Республики Крым, временно, с соблюдением мер безопасности, разрешить въезд на Керченскую паромную переправу всех типов грузов для доставки на полуостров», – заявил Цуркин, подчеркнув, что это необходимо для предотвращения угрозы срыва поставок в Крым.

Симферополь, Олег Яковенко

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