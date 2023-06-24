Власти Крыма прокомментировали ситуацию на полуострове

Власти Крыма заявляют, что на полуострове все спокойно.

«Крымский рынок полностью обеспечен продовольственными и промышленными товарами. На складах есть все необходимые запасы. Цены на продовольственные и промышленные товары постоянно мониторятся, повышений не зафиксировано», – сообщила врио министра промышленной политики РК Елена Элекчян.

Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Коринь: «Крымский рынок полностью обеспечен топливом. Запас бензина и дизельного топлива достаточный. Ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем.

Все объекты топливно-энергетического комплекса республики работают в штатном режиме. Газоснабжение и энергоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме».

Советник главы РК Олег Крючков предупреждает: «Фиксируем работу ЦИПСо во всех крупных чатах полуострова. Просим всех сохранять критичность мышления. Доверяем только официальным сообщениям.

Вскрываются все украинские сети в телеграме и социальных сетях. Разгоняют вбросы про, цитата: взрывы в Крыму.

На полуострове все спокойно.

Все администраторы этих ресурсов известны. Ждем реакции правоохранителей».

Симферополь, Олег Яковенко

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