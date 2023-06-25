В ВСУ прокомментировали возможность прорыва со стороны Белоруссии

На Украине продолжают комментировать слухи о возможном прорыве российских подразделений со стороны Белоруссии после прибытия туда вагнеровцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этот раз украинских журналистов поспешил успокоить командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, «ситуация полностью контролируемая».

«Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск. Пока не наблюдается ни наращивание техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7», – сказал Наев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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