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NewDayNews.ru

Понедельник, 26 июня 2023, 03:36 мск

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Посла Украины вызывают в МИД Израиля

Фото: comments.ua

МИД Израиля вызовет посла Украины Евгения Корнийчука для объявления выговора после беспочвенных обвинений в помощи России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее Корнейчук раскритиковал отказ Тель-Авива поставлять оружие Киеву и назвал политику Израиля «аморальной».

«МИД Израиля планирует вызвать посла Украины для вынесения «дипломатического выговора» – пишет The Jerusalem Post.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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