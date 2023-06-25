Посла Украины вызывают в МИД Израиля

МИД Израиля вызовет посла Украины Евгения Корнийчука для объявления выговора после беспочвенных обвинений в помощи России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее Корнейчук раскритиковал отказ Тель-Авива поставлять оружие Киеву и назвал политику Израиля «аморальной».

«МИД Израиля планирует вызвать посла Украины для вынесения «дипломатического выговора» – пишет The Jerusalem Post.

Симферополь, Валентин Карамазов

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