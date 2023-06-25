Посла Украины вызывают в МИД Израиля

МИД Израиля вызовет посла Украины Евгения Корнийчука для объявления выговора после беспочвенных обвинений в помощи России.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее Корнейчук раскритиковал отказ Тель-Авива поставлять оружие Киеву и назвал политику Израиля «аморальной».
«МИД Израиля планирует вызвать посла Украины для вынесения «дипломатического выговора» – пишет The Jerusalem Post.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube