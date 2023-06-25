Польша срочно укрепляет границу с Белоруссией и РФ

Польские военные дополнительно укрепляют рубежи на границе с Белоруссией и Калининградской областью РФ.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, «такие действия необходимы, так как Путин и Лукашенко могут действовать непредсказуемо».
Он добавил, что Польша внимательно следит за результатами военного мятежа в РФ.
Симферополь, Валентин Карамазов
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