Польша срочно укрепляет границу с Белоруссией и РФ

Польские военные дополнительно укрепляют рубежи на границе с Белоруссией и Калининградской областью РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, «такие действия необходимы, так как Путин и Лукашенко могут действовать непредсказуемо».

Он добавил, что Польша внимательно следит за результатами военного мятежа в РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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