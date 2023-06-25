В Киевской области захвачен очередной храм УПЦ

В Киевской области адепты раскольничей ПЦУ захватили храм канонической УПЦ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Украинская Православная Церковь.

Настоятель храма протоиерей Вячеслав Лазорик только что вернулся из Херсона, где помогал пострадавшим от подрыва Каховской дамбы.

«Сегодня вместо того, чтобы служить Божественную литургию, мы вынуждены защищать нашу святыню, наш Свято-Михайловский храм», – сообщил он.

Отмечается, что захват церкви в Белогородке проходил под прикрытием полиции и теробороны.

«Прихожан и духовенство храма, которые своими руками строили святыню, теперь не пускают на территорию их же церкви. Полиция, буквально прикрывавшая рейдерский захват церкви, сообщила, что православные христиане «могут ждать решения суда и в другом месте», – сказал Лазорик.

Симферополь, Валентин Карамазов

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