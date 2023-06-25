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NewDayNews.ru

Понедельник, 26 июня 2023, 03:37 мск

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Украинский политолог исключил возможность блокады Крыма

ВСУ не смогут отсечь Крым от других регионов РФ одними лишь ракетным ударами. Полная блокада полуострова невозможна без доминирования на море и на суше.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Андрей Золотарёв.

«Сам по себе удар – я не думаю, что там, судя по видео, нанесён какой-то фатальный ущерб. 120 километров расстояния – с него в «десяточку», как с Антоновским мостом, даже высокоточными ракетами сложно будет накрыть. Спустя несколько дней эти повреждения восстановят. Тем более, что там есть и подразделения железнодорожных войск, и сапёрные части, это не бог весть какая проблема. Но даже сообщение через Армянск – просто становится больше проблем», – отметил он.

«У нас эти аспекты – взорвём Крымский мост, ну сделают паромную переправу. В конце концов, как немцы, натянут канатную дорогу на Тамань. Просто вспомним историю, у нас нет ни военно-морского флота, ни 8-го корпуса Люфтваффе, который сделал невозможным нормальное снабжение Севастополя по морю. Поэтому полностью отрезать Крым от снабжения... у нас нет ни авиации, ни флота, будем говорить так как оно есть», – сказал эксперт.

«Это в ситуации, когда на юге непонятен и замысел, и похоже, что там буксует наступление, а в районе Лимана-Кременной, похоже, отвлекающий удар со стороны российской армии. Тем более, глядя на то, как это подхватили, мне кажется, что тут больше элемент, чтобы поднять боевой дух и настроить украинцев на позитив этим ударом», – приводит слова Золотарёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

© 2023, РИА «Новый День»

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