Большой ошибкой было обещать быстрый успех контрнаступления – украинский политолог

Украина и Запад просчитались, надеясь на быстрые результаты контрнаступления. Ситуацию усугубляет то, что все СМИ убедили украинцев в скором успехе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

«И у нас, и на Западе весной сильно перевесили планку, что мы за несколько месяцев всё освободим. Весной не надо было заниматься этим шапкозакидательством и истерией, что мы всё быстро освободим. Это была огромная ошибка, это была эмоция, стремление настроиться на победу, убедить всех в победе. И было желание, которое кем-то выдавалось за реальность, что мы такие сильные, а Россия такая слабая, и всё будет быстро. На самом деле и на Западе такие настроения были», – отметил Фесенко.

«У нас руководство вооружённых сил минимально информирует о результатах боевых действий, не даёт информации о потерях, чтобы не дать врагу информации, насколько эффективными являются его действия. Это большое пожелание нашего военного руководства», – приводит слова политолога «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»