Новый руководитель КФУ назвал реформы предшественника волюнтаристскими и анонсировал «хирургические» изменения

Исполняющий обязанности ректора КФУ назвал инициативы предшественника волюнтаристскими и анонсировал «хирургические» реформы.

Как уже сообщал «Новый День», 22 июня ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Андрея Фалалеева отправил в отставку. Он запомнился студентам и сотрудникам закрытием ряда кафедр и модульной системой, в рамках которой сессии проводились 4 раза в год.

Исполняющим обязанности руководителя вуза назначили первого проректора университета Владимира Курьянова. И он уже заявил и планах кардинальных реформ.

«За последние годы в силу определенных причин – объективных и в значительной степени субъективных – мы понесли очень большие потери в учебном процессе. Был реализован целый ряд волюнтаристских подходов, против которых выступали представители профессорско-преподавательского состава. Нужно хирургически менять целый ряд вещей, – цитирует Курьянова РИА «Новости». – Во-первых, надо вернуть право решать, какое содержание и в каком объеме преподавать студентам, чтобы из них получились специалисты в области русского языка и литературы, истории, химии, лечебного дела, агрономы, агроинженеры и так далее. Нужно вернуть все это в руки специалистов. В идеале я хотел бы, чтобы за нашими студентами выстраивалась очередь работодателей. Это почти нереальная в сегодняшних условиях задача в том виде, в каком университет существует сейчас».

Первым делом новый руководитель собирается отменить учебные модули:

«Наши модные нововведения, система квартилей, себя никак не оправдала, она усложнила учебный процесс и для преподавателей, и для студентов, – говорит и.о. ректора. – То, что студенты, изучая в течение двух месяцев один и тот же курс, якобы, успешнее его усвоят и сдадут – абсолютное заблуждение. Преподаватели все в один голос говорят, что ситуация только ухудшилась. Поэтому мы возвращаемся к классической, веками проверенной системе семестров и нормального распределения нагрузки внутри каждого семестра».

От болонской системы вуз пока не отказывается: в стране только начинается эксперимент по переходу к иной модели высшего образования. В нем участвуют всего 6 вузов, КФУ среди них нет. Поэтому бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура пока сохраняются.

«100-балльная система позволяет нам вводить определенную градацию. Целый ряд вещей, которые в университете реализуются на основе учебных достижений студентов, требует от нас сохранения 100-балльной системы. Здесь никакой беды нет, главное – не усложнять ее, сделать понятной и прозрачной для преподавателей и студентов. А за последние годы было сделано как раз наоборот. Ругались все: и преподаватели, и студенты, потому что крайне сложный был расчет баллов. От этого мы тоже сейчас будем уходить», – сообщил Курьянов.

Намерен новый руководитель вуза пересмотреть и решения предшественника по структуре вуза:

«Структурных изменений было много, и, откровенно сказать, они носили в основном формальный характер и связаны были с сокращениями профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, а не с жизненной необходимостью, – заявил и.о. ректора – Вот это то, что я считаю элементами волюнтаризма в управлении такой большой и разноплановой организацией как наш университет. Поэтому любые организационные изменения, которые были сделаны или планировались к исполнению, которые были запущены, но не доведены еще до логического конца, сейчас остановлены. Все, что до этого было объединено, мы будем пересматривать».

Симферополь, Лиана Макоба

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