Двух крымчан подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Двух жителей Ялты подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центре общественных связей ФСБ, крымчане 1980 и 1983 годов рождения сами вышли на представителя службы безопасности Украины, предложили свои услуги и передавали ему сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове, а также фото и видео объектов Вооруженных сил России.

Кроме того, заявляют в ведомстве, ялтинцы «выразили готовность совершения диверсионно-террористических актов в отношении военных объектов» на территории Крыма.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Симферополь, Олег Яковенко

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