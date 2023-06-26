Украинские налоговики начали охоту на работодателей

На Украине начали охоту на работодателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», налоговики начали проверку начисления зарплат. Компании и предприниматели, выдающие денежное вознаграждения (полностью или частично) «в конвертах» будут платить огромные штрафы: до 200 тысяч гривен за одного работника.

В налоговой службе подчеркивают: сумма штрафа превышает минимальную зарплату с уплатой всех налогов и обязательных платежей за 2 года.

«В начале 2022 года в Украине без оформления трудовых отношений работали более 3 миллионов человек, – пишет telegram-канал «Резидент». – Даже если считать минимальную зарплату, бюджет недополучает около 100 миллиардов гривен налогов в год».

Киев, Платон Ефимчук

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