Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов

Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и УЕФА исключить Российский футбольный союз из этих организаций в связи с допуском крымских клубов к российским соревнованиям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», футбольные клубы «Севастополь» и ялтинский «Рубин» прошли процедуру аттестации и будут выступать во Второй лиге чемпионата России. К аттестации готовятся ФК «Таврия» (Симферополь) и ФК «Океан» (Керчь).

На Украине заявили, что идет процесс «поглощения субъектов украинского футбола российскими стейкхолдерами».

Напомним, УЕФА в свое время запретила России включать команды с аннексированного полуострова в свой чемпионат.

«Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА, – говорится в заявлении УАФ. – Обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФ членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи».

В УЕФА на обращение Украины пока не отреагировали.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»