Грязная вода из Днепра не попадет в Крым

Грязная вода из Днепра не попала в прибрежные и внутренние воды Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, специалисты отобрали более 580 проб воды в Херсонской области, Северо-Крымском канале и море: эпидситуация стабильная.

Тем не менее, отметили в ведомстве, ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды.

Кроме того, организована вакцинация населения против вирусного гепатита, дизентерии и брюшного тифа. Вакцины имеются в достаточном количестве.

Между тем, ученые заявляют, что вода из реки Днепр, хлынувшая потоком в результате разрушения Каховской ГЭС, не попадет в прибрежные воды Крыма.

По словам старшего преподавателя факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени Вернадского Геннадия Самохина, объем загрязненной воды, вылившейся из Днепровского лимана, составляет шесть кубических километров. Все это растворится в Черном море, и ,благодаря подводным течениям, сначала пойдет в Румынию, Болгарию, Турцию и только потом в Крым.

Ученый признал: плавучие предметы по большому кругу могут «добраться» и до Севастополя, но такой круг займет несколько месяца.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»