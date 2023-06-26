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Понедельник, 26 июня 2023, 18:15 мск

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На Украине обязали мобильных операторов продлить резервацию номеров погибших и пропавших ВСУшников

Мобильные операторы на Украине обязаны будут резервировать номера погибших или пропавших без вести военнослужащих на 2 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение «Любимый присоединился к Viber». Когда его нет в живых», – объяснил он.

Резервирование будет доступно у операторов Kyivstar и lifecell. Номер не поступит в продажу в течение 2 лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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