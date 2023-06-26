Наше преимущество на поле боя окончательно утрачено – украинский политолог

Прошлогодние успехи ВСУ больше не повторятся, армия РФ усиливается, а Кремль больше не пойдёт ни на какие компромиссы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

«Сейчас этого уже не будет. Почему? Потому что Путин считает, что сейчас на линии фронта у них есть преимущество. Потому что действительно, наверное, у них резервы подготовлены, работает ВПК для того, чтобы взломать оборону на важных участках линии фронта, наверное, нам нужно больше военных возможностей, больше и качественнее военная помощь. И что бы нам ни говорили представители НАТО, стран Запада, что мы вам все дали для успешного наступления, они не все нам дали для успешного наступления, потому что если нет преимущества или хотя бы паритета в воздухе, с точки зрения штурмовой авиации, армейской авиации, вертолетов – я не говорю сейчас про F-16, а про вертолеты, то, конечно, наступать тяжело, потому что вы подвергаете опасности наступающих, если они не прикрываются с воздуха», – отметил эксперт.

При этом он испугался, что, в отличие от России, мятеж на Украине, если случится, то может быть успешным.

«Если кто-то думает, что уже опасность миновала, что вот-вот Путин сдастся и мы скоро освободим все, поэтому можно поиграться здесь у нас играми традиционными – кто тут круче, кто патриотичнее и так далее – то он глубоко ошибается, и, более того, он переступает грань», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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