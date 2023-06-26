В Крыму озвучили число выпускников-стобалльников

33 выпускника крымских школ получили по 100 баллов на ЕГЭ.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования РК, наибольшее число высших баллов зафиксировано на экзамене по литературе – 19; 7 – по русскому языку; 4 – по химии; 2 – по географии.

А выпускница Ильинского учебно-воспитательного комплекса имени Коробчука (Красноперекопский район) сдала на 100 баллов два экзамена – по русскому языку и по литературе.

Симферополь, Лиана Макоба

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