Власть бессильна, русские скоро перейдут в контрнаступление – украинский политолог

В докладах военных и в государственной пропаганде Украины – сплошная ложь. Наступление проваливается, а русские уже готовы к контрудару.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, который поддерживает националистов, но критикует Зеленского.

«На фронте ничего особого нет. Замминистра обороны Украины Маляр говорит, что «потихоньку продвигаются», командующий сухопутными войсками Сырский говорит, там, идут по высотам Бахмута, от 200 метров до километра куда-то прошли, типа, идут потихоньку. Ну, куда-то идут, дай Бог им. А сколько гибнет? Типа 17 километров квадратных освободили, сколько на квадратный метр погибло наших украинцев, никто не говорит, но немало. Заявляется, что в восемь раз наших гибнет меньше, чем их. Не верю, это ложь, такого никогда не встречалось. Ещё восприму один к одному, то есть сколько их погибло, столько и наших. Ну, врут. Плохо, что с этим народ соглашается, ну, значит, покупают народ, и народ молчит. Поэтому фронт не движется», – сетует политолог.

«Города украинские обстреливаются, экономика рушится, ну и, соответственно, на фронте никакого реального контрнаступления нет. Помните эти бла-бла-бла, рассказывали, что будут уже и вперёд, и назад, и уже в Крым войдут, и всё освободят? А теперь госсекретарь США Блинкен сказал, что это может длиться многие месяцы, всё это, типа, наступление. Сейчас «наступление» украинских войск, а потом начнётся российское контрнаступление. А зачем нам эта власть, которая ничего сделать не может?», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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