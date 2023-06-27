На Украине прогнозируют снижение урожая зерновых

Урожай зерновых на Украине ожидается меньше прошлогоднего. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году этот показатель сократился на 40% к 2021 году. В этом сезоне прогнозируется дальнейшее снижение.

«По состоянию на сегодняшний день прогноз средневзвешенный: ожидается, что зерновых будет собрано около 46 млн тонн. Это, к сожалению, меньше, чем в прошлом году. Сокращение составляет примерно 5% – 7%", – сказал Высоцкий.

«Украинская зерновая ассоциация» предварительно оценивает общий потенциальный урожай 2023 года в стране на уровне 68 млн тонн зерновых и масличных. Это на 8% меньше прошлогоднего.

Специалисты отмечают, что процент снижения может быть гораздо больше, так как из-за разрушения Каховской ГЭС орошения лишатся 300 – 600 тысяч га, и это тоже приведет к сокращению урожая.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»