Процесс организации вытрезвителей в Крыму движется в год по шагу

В Крыму определили, кто из чиновников будет присматривать за организацией сети помощи пьяным, но здоровым.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», в прошлом году Госсовет Крыма принял закон о создании в республике вытрезвителей. Ровно через год сделан следующий шаг – Совмин Крыма издал распоряжение №992-р «О создании Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с созданием специализированных учреждений, предназначенных для помещения лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающихся в медицинской помощи».

Предполагается, что упомянутые спецучреждения появятся в Алуште, Евпатории, Керчи, Симферополе, Феодосии, Ялте.

Несмотря на то, что будущие клиенты как бы не нуждаются в медпомощи, акцент при создании группы сделан именно на медиках.

Председателем рабочей группы станет вице-премьер, курирующий в Крыму сферу взаимодействия с судебными и правоохранительными органами. Сейчас это Игорь Михайличенко. Его заместителем будет министр здравоохранения Крыма. Секретарем рабочей группы определён заместитель медицинского министра.

В состав группы войдут заместители министров внутренних дел, соцзащиты, чиновник из аппарата Совмина. Туда же впишут заместителей администраций городов, где будут организованы вытрезвители.

Сроки создания учреждений и условия их будущей работы (например, возможность сдача в аренду предпринимателям и ее цена) в распоряжении не обозначены.

Симферополь, Ольга Картошина

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