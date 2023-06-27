Цены в отелях Крыма упали до четырехлетнего минимума

Цены в отелях Крыма упали до минимума за последние 4 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя стоимость проживания на полуострове в мае составила около 6,5 тысяч рублей, в июне – 7,7 тысяч рублей. Это меньше, чем в прошлом году на 20,5% и 16% соответственно. И самые низкие цены с 2019 года.

РБК уточняет: на протяжении последних трех лет за сутки проживания в отелях Крыма туристы платили в мае в среднем около 8 тысяч рублей, в первой половине июня – порядка 9 тысяч. Ниже, чем сейчас, средние цены за проживание были только в допандемийном 2019 году, когда средняя цена за ночь в отеле в мае и июне составляла 6285 И 7105 рублей соответственно.

А в Краснодарском крае стоимость проживания в первой половине июня увеличилась почти на 10% год к году– до 8,5 тысяч рублей и оказалась в 1,8 раза больше уровня 2019 года. Майские цены выросли на 6,4% к 2022 году и на 60% к 2019.

Симферополь, Лиана Макоба

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