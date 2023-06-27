Аксенов сменил врио министра внутренней политики Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сменил временно исполняющего обязанности министра внутренней политики, информации и связи республики.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава министерства Владимир Трегуб написал заявление на увольнение по собственному желанию. Его полномочия истекли 31 мая.

2 июня Аксенов подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности министра Сергея Двуреченского.

Не прошло и месяца как врио сменили.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Куршутова Альберта Абдурашитовича, первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым», – говорится в тексте нового распоряжения главы республики.

Пост первого заместителем министра Куршутов получил незадолго до этого по распоряжением председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка.

С 2014 по 2022 год Альберт Куршутов являлся депутатом Ялтинского городского совета. С ноября 2016 года по 2022 год возглавлял постоянный комитет Ялтинского городского совета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям.

В 2016 году был избран руководителем фракции партии «Единая Россия» в Ялтинском городском совете. С декабря 2022 года занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.



Симферополь, Олег Яковенко

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