Аксенов сменил врио министра внутренней политики Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сменил временно исполняющего обязанности министра внутренней политики, информации и связи республики.
Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава министерства Владимир Трегуб написал заявление на увольнение по собственному желанию. Его полномочия истекли 31 мая.
2 июня Аксенов подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности министра Сергея Двуреченского.
Не прошло и месяца как врио сменили.
«Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Куршутова Альберта Абдурашитовича, первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым», – говорится в тексте нового распоряжения главы республики.
Пост первого заместителем министра Куршутов получил незадолго до этого по распоряжением председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка.
С 2014 по 2022 год Альберт Куршутов являлся депутатом Ялтинского городского совета. С ноября 2016 года по 2022 год возглавлял постоянный комитет Ялтинского городского совета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям.
В 2016 году был избран руководителем фракции партии «Единая Россия» в Ялтинском городском совете. С декабря 2022 года занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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