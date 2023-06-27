В Крыму снова повредили железную дорогу

В Кировском районе на востоке Крыма повредили железную дорогу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов.
Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – подчеркнул Аксенов.
Советник главы РК Олег Крючков уточнил: задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до пгт Ленино и обратно.
Пассажиры поезда №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будут доставлены в Евпаторию на автобусах.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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