Зеленский пойдёт на мир после русского наступления и «вовлечения поляков» – украинский политолог

Президент Украины будет вынужден пойти на мирные переговоры после исчерпания военного потенциала и ухудшения положения на фронтах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил эмигрировавший в ЕС украинский политолог Михаил Чаплыга.

По его словам, если украинское руководство попытается сейчас пойти на мирные переговоры, на так называемый «Минск-3», то для Зеленского это будет означать политический конец, но ближе к октябрю будет запрос мирных переговоров со стороны Киева.

«США говорят: «Вы идёте в одиночку вперёд, ресурсов на это всё, для этого хватит, по моим подсчётам, на 3-6 месяцев, максимум. Соответственно, где-то с августа месяца русские попрут в районе северо-востока. Вряд ли они будут идти по большим городам – скорее всего, они будут пытаться обрезать логистику, будут пытаться брать в мешки. С юга они идти вряд ли будут, плюс, будут кидаться танками», – рассуждал эксперт.

«При этом вовлечение поляков, а дальше, если будет какая-то провокация, это уже события на будущие «вилки», то тогда включат «Вагнеров» и поиграются с белорусами. Там будут просто играть в напряженность для того, чтобы войска растягивать, где только можно. Где-то эта вся канитель должна спасть к октябрю месяцу. Соответственно, где-то в районе октября откроется еще одно окно возможностей для реального уже подписания «Минска-3», – приводит слова Чаплыги «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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