Все подразделения РФ, оттянутые для защиты Москвы, вернулись на фронт – Минобороны Украины

Россия вернула свои подразделения на фронт, которые были переброшены в Московскую область для прекращения мятежа.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Во время активизации событий политического кризиса в Российской Федерации они собирали подразделения с востока и пытались их переместить в московский регион. Но из-за того, что события очень быстро исчерпали себя, они эти войска вернули на восток. Это из того фактажа, который мы видим», – уверждает Маляр.
Симферополь, Валентин Карамазов
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