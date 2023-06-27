Все подразделения РФ, оттянутые для защиты Москвы, вернулись на фронт – Минобороны Украины

Россия вернула свои подразделения на фронт, которые были переброшены в Московскую область для прекращения мятежа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Во время активизации событий политического кризиса в Российской Федерации они собирали подразделения с востока и пытались их переместить в московский регион. Но из-за того, что события очень быстро исчерпали себя, они эти войска вернули на восток. Это из того фактажа, который мы видим», – уверждает Маляр.

Симферополь, Валентин Карамазов

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