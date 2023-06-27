Зеленский не может прекратить военные действия, пока ему не разрешит Джо Байден.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

О невозможности мирных переговоров первым заговорил телеведущий, который общался до этого с президентом Украины.

«Я встречался с президентом Зеленским для интервью две недели назад, и он утверждает, что разговаривать с Путиным невозможно и что нужно отвоевывать всю территорию. Альтернатив этому нет», – сказал журналист.

«Я знаю это мнение. Но что действительно важно, так это то, что хотят американцы. Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег, нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы поддерживаем их на Западе. Так что, если американцы решат, что хотят мира, мир будет», – приводит перевод ответа Орбана ТГ-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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