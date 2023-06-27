В соцучреждениях Крыма обнаружили сомнительные молокопродукты

В соцучреждениях Крыма обнаружили сомнительную молочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поставщик из Ставропольского края зарегистрировал в базе «Меркурий» 440,5 кг продукции – сливочного масла, творога и сыра.

Однако компания не представила никаких документов, подтверждающих происхождение и качество молокопродуктов, которые распределили по соцучреждениям Крыма и Ставропольского края.

Нарушения выявили сотрудники Россельхознадзора. Поставщика предупредили о нарушении законодательства и аннулировали регистрацию его представителя в системе «Меркурий».

Кроме того, информация о нарушении была передана в полицию и комиссию по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции в Ставропольском крае.



Симферополь, Олег Яковенко

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