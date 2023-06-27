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Вторник, 27 июня 2023, 22:50 мск

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На Украине хотят переименовать Запорожье

Национальная комиссия по стандартам государственного языка на Украине рекомендовала переименовать город Запорожье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 1921 года город назывался Александровском по имени Александровской крепости, заложенной в 1770 году. Потом его переименовали в Запорожье – «находящийся за порогами».

Теперь название включили в перечень не соответствующих «лексическим нормам украинского языка» и касающихся «российской имперской политики». При этом не поясняется, как именно проявляются «несоответствие» и «имперская политика».

Комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое. На это у местных властей есть 6 месяцев. Если они не сделают этого в указанный срок, название будет менять Верховная Рада.

Кстати, в Раде инициативу уже раскритиковали. Так, народный депутат Максим Бужанский назвал ее маразмом:

«Нам рассказывают, что Запорожье – это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово? – цитирует депутата «Страна.ua». – Смотрите, все, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи, все бьет по нам, по украинцам».

Напомним, в Верховной раде уже зарегистрирован проект переименования Грузии во всех официальных документах в Сакартвело. Цель –отказаться от русского названия страны.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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