В Крыму завершили расследование по делу о сети подпольных казино

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, организовавших подпольные игровые клубы на территории Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, установлено, что с июня 2021 года по март 2022 года житель Кемеровской области организовал сеть подпольных казино. Он распределил между 30 подельниками различные функции и руководил деятельностью 6 игровых залов на территории Симферополя, Керчи и Ялты. За 10 месяцев сибиряк получил от незаконного проведения азартных игр доход, превышающий 70 млн рублей.

В рамках следствия проведены обыски в игровых заведениях и по местам проживания обвиняемых. Изъято игровое оборудование, документация о ведении финансовой деятельности, визитки и рекламные листовки, денежные средства, вырученные от противозаконной игровой деятельности.

Организатор обвиняется в создании преступного сообщества в целях совершения преступления (ч. 1 ст. 210 УК РФ) незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ). Другим участникам «игорного бизнеса» инкриминируется незаконное проведение азартных игр и участие в преступном сообществе.

«Вина всех участников в совершении преступления подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности, показаниями свидетелей, данных в ходе допросов, протоколами осмотров предметов и документов, заключениями проведенных судебных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела, – заявили в ведомстве. – Материалы дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд».

Симферополь, Олег Яковенко

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