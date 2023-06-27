Россия применила на Украине новейший тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»

Россия впервые ударила по военным объектам ВСУ новейшим тяжёлым ударным БПЛА С-70 «Охотник».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут турецкие СМИ.

С-70 – ударно-разведывательный беспилотник массой 20 тонн. Его разрабатывали с 2012 года по заказу Минобороны РФ. Пролететь беспилотник может до 6000 километров, заявленная максимальная скорость 1400 км/ч, а боевая нагрузка – управляемые ракеты, управляемые бомбы, неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески – 3 тонны.

Пока нет официальных подтверждений со стороны МО РФ, что С-70 «Охотник» начал применяться на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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