На Украине собираются запретить расчеты наличными деньгами

Украина претендует на роль первой в мире страны, полностью отменившей наличные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос полного запрета расчетов наличными деньгами обсуждается в правительстве страны. Авторы инициативы утверждают, что это позволит одолеть минимум 95% коррупции.

«Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем», – заявил журналистам замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

«Ну, вы поняли к чему все идет. В Швейцарии наличные есть, а коррупции мало, а нам предлагают бороться именно с налом! Почему? Потому что контроль…», – комментируют новость в соцсетях.

«Интересно, как отмена наличных помешает военкомам брать взятки, если все давно в крипте? Может она помешает купить дом в Испании? Или вывести в Дубай два миллиарда долларов? Зато контролировать ваши траты и заработок сможет!

Очередная «классная» идея от молодых реформаторов, чтобы украинцам не скучно жилось во время войны», – отмечает telegram-канал «Резидент».

Киев, Платон Ефимчук

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