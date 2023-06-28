В Крыму сокращается популяция одного из краснокнижных видов птиц

В Крыму сокращается популяция хохлатого баклана.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», орнитологи провели в Опукском заповеднике опись птиц, занесенных в Красную книгу.

Зарегистрировано 185 взрослых особей хохлатого баклана и 34 молодых. Отмечается, что гнезд этого вида пернатых стало меньше, чем год назад.

Чаще всего хохлатых бакланов видят на прибрежных камнях, частично скрытых водой.

Симферополь, Лиана Макоба

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