В Симферополе рядом с жилым сектором устроили свалку куриных трупов

Жители одного из пригородных районов Симферополя пожаловались на зловоние, распространяющееся по всей округе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели микрорайона «Белое – 5» обнаружили в поле недалеко от своих домов свалку куриных трупов.

«Кто-то выкинул огромное количество тушек курицы в поле, вонь ужасная», – написали они в соцсетях.

Тушки упакованы в картонные ящики, обтянутые сверху пленкой. Отдельные «особи» прорвали упаковку, вывалились наружу и уже пожелтели под жарким крымским солнцем.

Отметим, что утилизацией непроданного мяса должны заниматься специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию. Но за это, разумеется, нужно заплатить. По всей видимости, кто-то из продавцов решил сэкономить на этой услуге.

Симферополь, Лиана Макоба

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