В Крыму ожидаются сильные ливни

В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронта вечером 28 июня и в течение суток 29 июня в Крыму ожидаются дожди – местами очень сильные, грозы, град, шквалистый ветер 15-20 м/с.
При этом 28-29 июня в восточных и южных районах ожидается высокая пожарная опасность.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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