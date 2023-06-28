«Мы победим» – Зеленский категорически отверг возможность заморозки конфликта

Украина будет вести войну «до победного конца». Заморозка исключена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде.

Кроме того, он считает «победой» Украины «восстановление суверенитета в пределах международно признанных границ» и «изгнание российских войск».

При этом Зеленский добавил, что «должно быть национальное согласие по определению победы».

«Украина сама будет выбирать альянсы для себя и своего будущего. Очевидно – в ЕС, очевидно – в НАТО. Мы должны осознавать, что путь к главному, к нашей победе – трудный. Сейчас еще пока никто не может сказать, когда мы пройдем его до конца. Но должно быть национальное согласие по определению нашей победы», – высказался украинский президент.

Симферополь, Валентин Карамазов

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