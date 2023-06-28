Запад заставит Зеленского запросить мира у РФ – украинский политолог

На Западе уже поняли, что наступление ВСУ проваливается. Однако ответственность за эту неудачу должен будет взять на себя Киев, проявив инициативу и предложив мирные переговоры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

«Недели полторы назад была статья Чарльза Капчена и Ричарда Харса. А Ричард Харс – это председатель Совета по международным отношения, влиятельнейшая американская организация, лоббистская и экспертная. Ричард Харс и Чарльз Капчен – это очень известные политологи, это не какие-нибудь ЛОМы, не какие-нибудь эксперты, короче, – настоящие монстры международной политики и международной политологии… Они сказали, что после того, как станет понятно, что наступление не задалось и не получится в том варианте, как оно задумывалось, то Украина сама с энтузиазмом, как там было сказано, примет возможность для урегулирования», – отметил он.

«Там становится ясно, что впечатляющего успеха не будет, даже посчитали, что если такими темпами наступление будет продолжаться как эти 20 дней, то понадобится 16 лет для того, чтобы освободить эти территории. Это нереально, поэтому, скорее всего, американцы тоже после того, как убедятся, что впечатляющих успехов не будет… А им обещали, обещал Петреус, бывший глава ЦРУ, который был в Киеве, его посвятили в планы, обещал Линдси Грэм, который был в Киеве, потом приехал в Вашингтон и говорил, что это будет впечатляющее наступление, Украину ждет грандиозный успех. Сейчас скепсис. По крайней мере, на данный момент скепсис. Значит, склоняются к тому, чтобы на Западе формировалась партия компромисса или партия перемирия», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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